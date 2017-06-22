В Омске ко Дню города запустят "Трамвай радости"

Департамент транспорта мэрии и муниципальное предприятие "Электрический транспорт" организовали в Омске очередную творческую акцию "Трамвай радости". Оформлять его будут сами омичи с помощью фотографий счастливых моментов своей жизни и видов города, вызывающих радостные воспоминания. Снимки для конкурса принимаются до 14 июля.

Как рассказали в департаменте транспорта мэрии, "Трамвай радости" запустят ко Дню города. Это будет уже третий "тематический" вагон. Двумя другими были "Литературный трамвай" и "Ожившая трамвайная история".

- Для этой акции будет предоставлен трамвай после капитально-восстановительного ремонта, то есть практически новый, - объяснил директор профильного департамента Алексей Мартыненко. - Её цель - дать омичам возможность проявить свои способности, поделиться радостью со всеми жителями, особенно в преддверии Дня города. Надеемся, что фотографии счастливых горожан, размещённые на окнах и бортах трамвая, будут поднимать настроение всем пассажирам.

Отбирать фотографии будут представители департамента транспорта, управления информационно-коммуникационных технологий и общественности мэрии и МП "Электрический транспорт". Для участия в конкурсе нужно прислать фотографию размером не менее 3 тыс. пикселей по ширине или высоте на почту tramvai.omsk@mail.ru, указав имя и фамилию автора, а также приложив фото билета за поездку в трамвае.