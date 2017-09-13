Омичи сняли на видео шалости малолетнего автовзломщика

Горожане стали свидетелями того, как ребёнок пытался вскрыть несколько припаркованных во дворе автомобилей.

Сегодня, 13 сентября, в омских сообществах социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором запечатлено странное поведение ребёнка. В ролике можно увидеть, как мальчик, оглядываясь по сторонам, пытается открыть несколько автомобилей. Кроме этого, юный взломщик, судя по всему, пытался снять колпачки с дисков и плевал на машины.

По словам автора видео, это произошло возле дома, расположенного на бульваре Архитекторов. Родителей ребёнка призвали провести серьёзную воспитательную беседу со своим чадом.

- Кажется, этому мальчику, погулявшему возле дома на бульваре Архитекторов, необходим лёгкий воспитательный процесс, - сообщает автор видеозаписи.

В комментариях омичи отметили, что вместо того, чтобы снимать происходящее на телефон, можно было просто выйти и поговорить с ребёнком.