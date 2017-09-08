В Омске установили бюст последнего маршала Советского Союза

Сегодня, 8 сентября, состоялась торжественная церемония открытия бюста маршала Советского Союза Дмитрия Тимофеевича Язова. Об сообщает региональное правительство. Участниками церемонии стали кадеты и педагоги омской школы-интерната среднего общего образования № 9, носящей имя нашего прославленного земляка, ветераны, представители власти и духовенства.

От имени главы региона собравшихся приветствовала заместитель председателя правительства Омской области Татьяна Вижевитова.

- Дмитрий Тимофеевич - легендарный, великий человек! Благодаря таким людям, мы сегодня имеем возможность жить под чистым, мирным небом, а Россия является крупнейшей мировой державой, - подчеркнула Татьяна Вижевитова.

В Омск приехала сестра последнего маршала Советского Союза. Галина Парамонова рассказала, что более пятидесяти представителей древнего рода Язовых погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

- Я благодарна всем, кто причастен к открытию бюста нашему старшему брату. А кадетам хочу пожелать прилежания в учебе, постижении военной науки. Учитесь защищать родину, как всю свою жизнь это делал Дмитрий Тимофеевич, - призвала Галина Парамонова. Почётное право открыть памятный знак герою предоставили сестре Дмитрия Тимофеевича и кадетам Александру Макарову и Владимиру Потапову.

В апреле 2015 года распоряжением правительства Омской области омской школе-интернату среднего общего образования № 9 присвоено имя маршала Советского Союза Дмитрия Язова. Здесь проходит обучение 460 юных омичей в возрасте от 12 до 17 лет. Как рассказал директор школы Леонид Соловьёв, сейчас в музее готовится к открытию музейная экспозиция, посвящённая герою.

Отметим, что уроженец Омска, последний министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов является единственным маршалом из Сибири за время существования Советского Союза.