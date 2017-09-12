Шесть тысяч омичей высказались о ремонте омских дорог

«Опрос» жителей региона проходил в виде голосования с 30 августа по 9 сентября 2017 года в официальной группе федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», размещенной в социальной сети "ВКонтакте". Из предложенного перечня 37 городских магистралей, расположенных в разных округах Омска, зарегистрированные в соцсети граждане могли выбрать один вариант улицы, либо в комментариях предложить дорогу, которая, по их мнению нуждается в ремонте больше всего.

По сообщению пресс-службы областного правительства, в опросе приняли участие 6 тысяч омичей. Больше всего голосов было отдано за улицы Кировского и Советского округов. 676 человек посчитали самой разбитой объездную дорогу у ТРК «Континент». Второе место заняла улица Доковская, после нее равные результаты набрали проспекты Менделеева и Комарова.

Отмечается, что чаще всего омичи голосовали за ремонт ул. Семиреченской, ул. Красный путь, окружной дороги от проспекта Космического до ул. Барабинской, проспекта Карла Маркса, участок дороги от ул. Завертяева до Пушкинского тракта, ул. Комбинатской и ул. Л.Чайкиной.

В своих комментариях более двух сотен омичей предложили отремонтировать улицы Завертяева, Пушкинский тракт и 2-ю Производственную, а так же улицу 10 лет Октября от Окружной до Бауцентра, Объездную дорогу от ул. 1-й Заречной до ул. 10 лет Октября, ул. 27 Северная и путепровод на Московке. Около сотни вариантов улиц, предложенных горожанами, включены в список, направленный в администрацию Омска для учёта общественного мнения при формировании окончательного списка дорог, подлежащих ремонту в последующие годы.