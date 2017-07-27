Чиновников Крутинского района заставили убраться на кладбищах

Крутинский районный суд обязал представителей администрации Новокарасукского, Рыжковского, Китерлинского и Пановского сельских поселений привести в порядок места захоронения усопших. На территории кладбищ отсутствовали мусорные баки, и в итоге аллеи превратились в настоящие свалки. Самостоятельно исполнять решение суда чиновники не захотели, побуждать их к активным пришлось судебным приставам.

- На основании исполнительных документов старший судебный пристав возбудил производства, о чем сразу же известил власти муниципальных образований, напомнив также о сжатых сроках для самостоятельного исполнения решение суда во избежание применения мер принудительного воздействия, - рассказали в пресс-службе омского УФССП. - Отреагировав на полученную информацию, представители администрации сельских поселений без промедления приступили к действиям.

Все работы удалось завершить в пятидневный срок. В конечном итоге каждая из территорий, нуждающихся в установке мусоросборников, была признана соответствующей действующим санитарно-эпидемиологическим нормам.