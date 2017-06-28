Омичка отсудила компенсацию за сломанный позвоночник дочери в детсаду

Прокуратура добилась судебного решения о возмещении морального и материального вреда юной омичке в размере 156 тыс. руб.

Прокуратура Омского района провела проверку соблюдения прав омички, выступающей в интересах своей малолетней дочери. Установлено, что в июле 2016 года девочка во время дневной прогулки в детсаду каталась с горки.

В какой-то момент она упала, ударившись спиной о землю, и получила компрессионный перелом третьего и четвёртого позвонков. При этом воспитатель группы не предприняла никаких попыток предотвратить случившееся, а медсестра из детского сада не оказала своевременную помощь, некачественно осмотрев ребёнка.

По результатам проверки прокуратура внесла заведующей детсадом представление, по результатам которого воспитатель и медсестра привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время они не работают в детском саду.

Прокурор Омского района направил в суд иск о взыскании с детсада 156 тыс. руб. в качестве компенсации материального и морального ущерба ребёнку, получившему тяжкий вред здоровью. Омский районный суд в полном объёме удовлетворил требования прокуратуры. Однако ответчик не согласился с решением суда и оспорил его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия оставила без изменения решение суда первой инстанции, а жалобу детского сада - без удовлетворения. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.