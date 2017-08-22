Омичам показали салют из пожарных рукавов и красок

Сегодня, 22 августа, на городском празднике, посвящённом Дню государственного флага РФ, сотрудники ГУ МЧС России по Омской области впервые показали жителям Омска, как выглядит "пожарный салют". Омичи увидели водное шоу в цветах российского флага.

С помощью пожарных рукавов и безопасных красителей сотрудники МЧС на несколько минут устроили водный салют. После гимна России в небо взмыли три цветных фонтана, образующих вместе российский флаг. Не смотря на то, что брызги воды стало разносить ветром по площади, гости праздника всё равно подошли ближе, чтобы рассмотреть необычное шоу.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области