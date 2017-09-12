В Омске неиспользованные бюллетени для голосования разрубили топором

На видеохостинге YouTube появился ролик, в котором можно увидеть, как в Омске после выборов депутатов городского совета происходит погашение неиспользованных бюллетеней для голосования. По традиции им отрубили уголки топором.

- Вот так и гасят! А где-то ножовкой пилят, - комментирует происходящее автор видео Константин Путинцев.

Отметим, что такой способ погашения неиспользованных бланков для волеизъявления применяется во многих избиркомах субъектов РФ. Для уничтожения бюллетеней даже пытались использовать специальные резаки, но ни один из них не смог сравниться с топором.