В Омске неиспользованные бюллетени для голосования разрубили топором
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 15:15, последнее обновление 12 сентября 2017, 15:34  •  печать

В Омске неиспользованные бюллетени для голосования разрубили топором

Автор:

Омич опубликовал в интернете видео уничтожения неиспользованных бланков для волеизъявления. 

На видеохостинге YouTube появился ролик, в котором можно увидеть, как в Омске после выборов депутатов городского совета происходит погашение неиспользованных бюллетеней для голосования. По традиции им отрубили уголки топором.

- Вот так и гасят! А где-то ножовкой пилят, - комментирует происходящее автор видео Константин Путинцев.

Отметим, что такой способ погашения неиспользованных бланков для волеизъявления применяется во многих избиркомах субъектов РФ. Для уничтожения бюллетеней даже пытались использовать специальные резаки, но ни один из них не смог сравниться с топором.

Теги  •  #видео #выборы #депутат #топор

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Глава омского МЧС и лидер единороссов уходят с постов ради Горсовета  •  сегодня, 16:21
Омич получил в посылке картонные обрезки вместо мобильного телефона  •  сегодня, 16:09
Омские велогонщики выиграли семь медалей чемпионата России  •  сегодня, 15:34  •   2
Омичи нарвали в кустах конопли и попались полицейским  •  сегодня, 14:42  •   1  •  
Стрелявший из пистолета у дома на Театральной избежит уголовной ответственности  •  сегодня, 14:18
Гендиректор омской телерадиокомпании обратился в полицию из-за угроз  •  сегодня, 13:34
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400