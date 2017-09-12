Омские полицейские обнаружили в Советском округе нелегальное казино

На первом этаже многоквартирного дома в Омске функционировало игорное заведение, куда мог попасть любой желающий.

Очередной игорный клуб обнаружили омские полицейские на проспекте Мира. В момент прибытия стражей порядка здесь находились 20 посетителей и администратор. Факт незаконной организации и проведения азартных игр был задокументирован.

- Игорное заведение располагалось на первом этаже жилого дома по проспекту Мира. Клуб могло посещать неограниченное количество посетителей, вход не охранялся, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Внутри полицейские обнаружили документы и компьютерное оборудование с установленным и функционирующим программным обеспечением, с помощью которого посетители получали доступ к азартным играм через интернет. Всего стражи порядка изъяли 28 компьютерных комплектов и вспомогательное оборудование, используемое при осуществлении игорной деятельности.

По факту организации нелегального казино возбудили уголовное дело. Личность владельца незаконного бизнеса устанавливается, ему грозит штраф от 700 тыс. до 1 млн руб.