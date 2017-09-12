Омские полицейские обнаружили в Советском округе нелегальное казино
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 12:35  •  печать

Омские полицейские обнаружили в Советском округе нелегальное казино

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На первом этаже многоквартирного дома в Омске функционировало игорное заведение, куда мог попасть любой желающий.

Очередной игорный клуб обнаружили омские полицейские на проспекте Мира. В момент прибытия стражей порядка здесь находились 20 посетителей и администратор. Факт незаконной организации и проведения азартных игр был задокументирован.

- Игорное заведение располагалось на первом этаже жилого дома по проспекту Мира. Клуб могло посещать неограниченное количество посетителей, вход не охранялся, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - Внутри полицейские обнаружили документы и компьютерное оборудование с установленным и функционирующим программным обеспечением, с помощью которого посетители получали доступ к азартным играм через интернет. Всего стражи порядка изъяли 28 компьютерных комплектов и вспомогательное оборудование, используемое при осуществлении игорной деятельности.

По факту организации нелегального казино возбудили уголовное дело. Личность владельца незаконного бизнеса устанавливается, ему грозит штраф от 700 тыс. до 1 млн руб.

Теги  •  #казино #полиция #УМВД

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  12 сентября 2017, 13:03

А почему не сделать казино легальными и не получать с них налоги. А пускать играть только по предъявлению документов, подтверждающих право собственности, например, на авто бизнес-класса: пускай богачи проигрываются в хлам, если хотят.

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