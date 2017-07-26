Два омича пойдут под суд за работу в подпольном казино
Происшествия  •  26 июля 2017, 11:58, последнее обновление 26 июля 2017, 12:09  •  печать

Два омича пойдут под суд за работу в подпольном казино

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Работникам игорного клуба грозит до двух лет лишения свободы или штраф до 500 тыс. руб.

Прокурор Советского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух омичей. Они обвиняются по части 1 ст. 171.2 УК РФ.

По версии следствия, с марта 2016 года обвиняемые работали операторами игорного клуба, расположенного на проспекте Мира. Они знали, что проведение игр вне игорной зоны запрещено законом, но всё равно принимали в этом участие.

Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции, компьютеры, с помощью которых осуществлялась деятельность, также были изъяты. Свою вину в совершении преступления омичи признали полностью.

В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тыс. руб. Отметим, что также расследуется уголовное дело в отношении организатора игорной деятельности. 

Теги  •  #игорный бизнес #суд #уголовное дело

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Комментарии
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Игорь Х  •  26 июля 2017, 13:54

Наверное, судить надо не наемный персонал, а владельцев подпольного казино.

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