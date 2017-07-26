Два омича пойдут под суд за работу в подпольном казино

Прокурор Советского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух омичей. Они обвиняются по части 1 ст. 171.2 УК РФ.
По версии следствия, с марта 2016 года обвиняемые работали операторами игорного клуба, расположенного на проспекте Мира. Они знали, что проведение игр вне игорной зоны запрещено законом, но всё равно принимали в этом участие.
Незаконную деятельность пресекли сотрудники полиции, компьютеры, с помощью которых осуществлялась деятельность, также были изъяты. Свою вину в совершении преступления омичи признали полностью.
В настоящее время уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде двух лет лишения свободы или штраф в размере до 500 тыс. руб. Отметим, что также расследуется уголовное дело в отношении организатора игорной деятельности.
Наверное, судить надо не наемный персонал, а владельцев подпольного казино.