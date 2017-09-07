Омская прокуратура выяснит, упадёт ли столб на улице Хмельницкого

Фонарный столб с электропроводами может упасть на припаркованные возле магазина "Мир одежды" автомобили.

Прокуратура Омской области по сообщениям в СМИ начала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Напомним, утром в одном из пабликов в соцсети "ВКонтакте" размещено видео подписчика Никиты Непомнящего. Омич заявлял, что столб с электропроводами вот-вот рухнет. Свой пост он снабдил видео накренившейся конструкции.

- Столб находится напротив магазина "Мир одежды и обуви" на пересечении ул. Богдана Хмельницкого и ул. Омской, - сообщил автор ролика.

Прокуратура заинтересовалась этой информацией и пообещала, что в случае нарушения закона будут приняты необходимые меры.

- В целях недопущения возникновения угрозы жизни и здоровью граждан, а также повреждения имущества прокуратура Омской области с привлечением сотрудников органов ГИБДД проведёт соответствующую проверку, - добавили в надзорном ведомстве.