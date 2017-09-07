Омская компания заплатит 500 тысяч рублей за незаконную добычу полезных ископаемых
Экономика  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 10:50, последнее обновление 7 сентября 2017, 11:47  •  печать

Омская компания заплатит 500 тысяч рублей за незаконную добычу полезных ископаемых

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Суд обязал ООО "СибРос" возместить ущерб за незаконную добычу суглинка во время строительства дороги.

Прокуратура Таврического района Омской области во время проверки деятельности ООО "Сибирский региональный союз" нашла нарушения природоохранного законодательства. Оказалось, что 20 августа 2016 года Управление дорожного хозяйства Омской области и ООО "СибРос" заключили государственный контракт на частичный ремонт автодороги Омск - Русская Поляна в Таврическом районе. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

28 и 29 сентября сотрудники фирмы пришли на земельный участок, относящийся к землям сельскохозяйственного назначения. Там они выкопали ямы и добыли суглинок, чтобы сделать присыпные обочины. Таким образом, с земельного участка было изъято около 1500 кубометров полезных ископаемых, на добычу которых ООО "СибРос" разрешения не имело.

Прокурор Таврического района Омской области внёс представление гендиректору ООО "СибРос". Также он был оштрафован на 35 тыс. руб. Сумма причинённого ущерба составила более 500 тыс. руб.

Кировский районный суд Омска отказал в удовлетворении требований прокурора, но он оспорил решение суда в вышестоящей инстанции. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда согласилась с прокурором и постановила взыскать 500 тыс. руб.

Теги  •  #полезные ископаемые #прокуратура #ущерб #штраф

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