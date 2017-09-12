В 2018 году омским коровам начнут встраивать в тело чипы

Омские ветеринары напомнили, что в 2018 году в России начнётся создание единой системы идентификации животных.

Начальник главного управления ветеринарии по Омской области Владимир Плащенко сообщил о том, как будет проходить создание государственного реестра животных. По его словам, каждой корове, свинье, лошади, птице, рыбе и даже пчеле будет присвоен идентификационный номер, некоторым встроят в тело чипы.

- Эта идентификация будет интегрирована в систему "Меркурий", и на убойном пункте никто не примет животное без бирки, чипа или тавро, - цитирует ветеринара сайт "Омскрегион".

Чипирование представляет собой процесс, при котором сельскохозяйственным животным вводят крошечное электронное устройство (микрочип в одноразовом шприце) под кожу в области шеи. Биосовместимое стекло обеспечивает отсутствие реакций отторжения и миграции микрочипа.