В 2018 году омским коровам начнут встраивать в тело чипы
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 08:31, последнее обновление 12 сентября 2017, 11:04  •  печать

В 2018 году омским коровам начнут встраивать в тело чипы

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Омские ветеринары напомнили, что в 2018 году в России начнётся создание единой системы идентификации животных.

Начальник главного управления ветеринарии по Омской области Владимир Плащенко сообщил о том, как будет проходить создание государственного реестра животных. По его словам, каждой корове, свинье, лошади, птице, рыбе и даже пчеле будет присвоен идентификационный номер, некоторым встроят в тело чипы.

- Эта идентификация будет интегрирована в систему "Меркурий", и на убойном пункте никто не примет животное без бирки, чипа или тавро, - цитирует ветеринара сайт "Омскрегион".

Чипирование представляет собой процесс, при котором сельскохозяйственным животным вводят крошечное электронное устройство (микрочип в одноразовом шприце) под кожу в области шеи. Биосовместимое стекло обеспечивает отсутствие реакций отторжения и миграции микрочипа.

Теги  •  #ветеринария #корова #микрочип

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Комментарии
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Виктор Монин  •  12 сентября 2017, 09:32

Может, это и хорошо, но ведь страна какая огромная. Не представляю масштабов этой работы.

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Александр Божежар  •  12 сентября 2017, 09:02

Ну ничего в начале опробуют на коровах - потом и на людях начнут, всё к этому идёт.

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