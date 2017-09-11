В Омске будут судить погибшего в ДТП водителя

Авария произошла в начале июля 2017 года на 7 км дороги Фёдоровка-Александровка. Как установили сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, водитель автомобиля "Жигули" выехал с второстепенной дороги на главную и столкнулся с большегрузом. В результате происшествия погиб сам водитель легкового автомобиля, его супруга, мать, бабушка, а также двухлетняя дочь.

По факту смертельного ДТП возбудили уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, родственники погибших настояли на том, чтобы оно дошло до рассмотрения в суде. В связи с этим первый заместитель прокурора утвердил обвинительное заключение и направил материалы дела в суд.