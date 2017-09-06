Мать пострадавшего в ДТП ребёнка отсудила у виновника 25 тысяч рублей

С водителя, который будучи пьяным, протаранил иномарку с детьми, суд взыскал всего 25 тысяч рублей.

Прокуратура Ленинского округа города Омска поддержала исковые требования матери несовершеннолетнего ребёнка, который пострадал в результате ДТП. Авария произошла 20 августа 2016 года на 620 км трассы Челябинск - Новосибирск. Там столкнулись автомобили ВАЗ-21102, которым управлял ответчик, и автомобиль истца Renault, в котором находились дети.

- В результате ДТП ребёнок истца получил телесные повреждения, длительное время находился на лечении в стационаре. Полученные травмы негативно отразились на его психическом и физическом состоянии, - сообщили в облпрокуратуре.

Суд установил, что ДТП произошло по вине ответчика, который, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, допустил столкновение с попутно ехавшим автомобилем.

Исковые требования суд удовлетворил частично, постановив взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 25 тыс. руб.