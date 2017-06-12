В Омск вернулась "Дорожная фея"

В социальной сети «Вконтакте» появилось видео, в котором можно увидеть, как один из местных жителей занимается самостоятельным ремонтом дороги. Мужчина достает из багажника своего автомобиля мешок щебня и засыпает огромную яму по центру магистрали. Автор видео, комментируя происходящее, отметил, что Омску выделяют немало денег на ремонт дорог, но жителям почему-то приходится чинить их самостоятельно.

Омичи восприняли увиденое по-разному. Одни похвалили героя ролика, прикрепив ему уже ставший традиционным для таких ситуаций ярлык "Дорожная фея". Другие заявили, что колёса автомобилей очень быстро выбьют щебень и разнесут его по дороге.

Напомним, что тема самостоятельного ремонта дорог активно обсуждается в Омске с декабря 2015 года. Именно тогда в Сети появилось видео с первой "Дорожной феей" из Омска Вероникой Бобрусь. Девушка не смогла равнодушно проехать мимо ям на дороге, а решила остановиться и отремонтировать их. Пример оказался заразительным. У Вероники Бобрусь появились последователи, причём не только в Омске, но и других регионах, а журналисты BBC посвятили ей статью на своём сайте.

Омские чиновники, правда, поступок девушки не оценили, заявив, что такой «ремонт» выполнялся в нарушение технологии и может привести к ДТП.

Анастасия Дубровская