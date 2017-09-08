Топ-менеджеры "МКР-Медиа" представили Первый региональный общенациональный канал

На очередном заседании Академии НАТ, состоявшемся в Москве 30 августа, генеральный директор холдинга Павел Паутов выступил с презентацией Первого регионального общенационального канала, рассказав о действующей сети вещания, программном предложении и партнёрах канала. Отдельно был представлен проект "ТВ БРИКС" и перспективные сетевые форматы собственного производства.

Генеральный директор "МКР-Медиа" Павел Паутов отметил: "За три года, прошедших с момента запуска канала, мы успешно отработали несколько особо востребованных в регионах форматов: новости, утреннее информационно-развлекательное шоу, итоговая и культурно-просветительская программы, познавательная викторина, и теперь готовы делиться ими в полной мере (от брендбука до "упаковки") на взаимовыгодной основе. Также мы приглашаем к работе над совместным документальным проектом "Символы эпохи" (1917-2017), который создаётся творческой группой известного телепродюсера Игоря Угольникова. Каждая принявшая участие в производстве одной из серий региональная студия получит права на весь цикл. Кроме того, мы продолжаем реализацию проекта "ТВ БРИКС" и готовы приобретать у региональных вещателей права на контент, интересный зрителям пяти стран, за реальные деньги".

В рамках IV Всероссийского форума региональных СМИ "Траектория смысла: региональные СМИ на пути к эффективности и конкурентоспособности", прошедшего в Воронеже 7-8 сентября под патронажем губернатора и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, заместитель генерального директора по вещанию "МКР-Медиа", эксперт НАТ Роман Климас принял участие в работе "круглого стола", посвящённого проблемам регионального телевидения. Был проанализирован рынок российских локальных вещателей, ситуация по каналам "21 кнопки" и сетевым партнёрам вещателей 2-ого мультиплекса. Были также предложены рекомендации по вариантам дальнейшего развития локальных медиа.

Заместитель генерального директора "МКР-Медиа" по вещанию Роман Климас отметил: "Все мы понимаем, но многие боятся себе в этом до сих пор признаться, что история "11/13/19" кнопки конечна, как и история эфирного аналогового вещания. Максимум, что могут предложить сетевые каналы "большой тройки" своим нынешним партнёрам при переходе в "цифру" - совместные продажи рекламы. Это хорошее предложение, от которого не стоит отказываться. В то же время, дабы не превращаться из самостоятельного регионального вещателя в банальное рекламное агентство, локальной станции просто необходимо сохранять собственное производство. Предлагая себя в качестве готовой платформы для нового сетевого партнёрства, мы крайне заинтересованы в таком контенте у себя на канале. Поэтому я бы не стал рассматривать телеканал "Продвижение" как альтернативу нынешним взаимоотношениям с сетями РЕН ТВ - СТС - ТНТ, а, скорее, как расширение вашего медиабизнеса. Тем более что значительное проникновение кабельныхсетей в большинстве регионов и готовые бюджетные технические решения для запуска локального канала делают пресловутую "битву за эфир" ненужной".

В работе различных площадок медиафорума приняли участие более шестисот участников, среди которых руководители региональных телекомпаний, члены НАТ, представители Роскомнадзора и Федеральной антимонопольной службы, депутаты Госдумы. Возглавил работу форума заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

Презентацию по сетевому партнерству можно скачать здесь.