Команда "Омск Здесь" сразилась за Кубок области по ловле спиннингом с берега

Кроме команды "Омск Здесь", в турнире приняли участие 36 спиннингистов-профессионалов и 20 любителей из числа представителей омских СМИ.

Для участия в соревнованиях пришлось проснуться в воскресенье по будильнику, проложить маршрут по электронной карте местности, пару раз заблудиться, преодолеть в итоге больше 40 км в одну сторону и ровно в 08:30 оказаться на построении. Опытных рыбаков легко было отличить по снаряжению, спецодежде и волевому выражению лиц, обращали на себя внимание три семейные команды в составе "мама, папа, я". По условиям, за неделю до турнира ребята запостили во "ВКонтакте" семейные фото на тему рыбалки и собрали больше всех "лайков", что позволило им сразиться за главный приз турнира в семейном зачёте - 100 литров топлива.

После переклички и инструктажа нас разделили на профессионалов и любителей и отправили по разные стороны водоёма. Самый комфортный участок - с мангальными зонами и теньком - достался любителям. Труднопроходимый, со сложными спусками к воде и отсутствием инфраструктуры, - профессионалам. И если спортсмены сразу приступили к соревнованиям, то нас ждал часовой мастер-класс по ловле окуня отводным поводком. Обучение пришлось кстати, а местный окунь на практике оказался рыбой хитрой и изворотливой и неохотно насаживался на крючок. Лучшие результаты на тренировке показывали дети, из чего мы сделали вывод о том, что они более прилежные и исполнительные ученики. Мы же всё-таки полагаемся на собственный опыт и авось, что может сослужить плохую службу. По окончании тренировки нам разрешили выбрать зоны для рыбалки, дали старт турнира и оставили наедине с рыбой. Чистая гладь озера, +27, матёрый окунь, который заставлял проявлять чудеса смекалки и мгновенно реагировать на любое шевеление лески, азарт борьбы сделали свое дело - два часа пролетели как один миг. До подведения итогов и награждения оставалось ещё два часа. Организаторы позаботились о том, чтобы участники их провели максимально весело.

На площадке работал опен-эйр кинотеатр. Каждый желающий мог надеть очки виртуальной реальности и погрузиться в маршруты "Шёлкового пути", на которых тестировалось инновационное топливо сети АЗС "Газпромнефть" "Дизель Опти". Жара и бездорожье Евразии, бивуаки для заправки раллийцев, песчаные дюны и звёздное небо Казахстана, для обеспечения чистоты эксперимента следовавший за командами бензовоз с топливом, - всё это представало в зрелищном ролике в режиме 3D.

Можно было испытать "Дизель Опти" в деле - вокруг озера была проложена сложная трасса для тест-драйва заправленных "Дизель Опти" автомобилей. Несмотря на то, что все члены нашей команды ездят на бензине, информация о дизеле оказалась познавательной. Такие качества инновационного топлива, как экономичность и надёжность, являются ключевыми для рыбака, который находится в постоянном поиске рыбных мест.

Одним из первых тест-драйв омского дизеля на внедорожнике провёл руководитель сети АЗС "Газпромнефть" в Омской области Николай Семёнов. Он остался доволен и плавностью хода машины, и расходом топлива.

Нас ждала отменная царская уха из нескольких видов рыбы. Перед подачей повар окунул в неё горящую березовую головешку - этот ритуал соблюдается для того, чтобы избавить бульон от возможного присутствия горечи в случае недостаточно качественного потрошения рыбы. Настоящей рыбацкой её должна была сделать рюмка водки, но той ни у кого не оказалось - всё-таки, чемпионат - это спорт, а в спорте есть табу, главное из которых распространяется на алкоголь.

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На финальном построении были подведены итоги. Лучшей из СМИ оказалась команда "Билет Омск" с уловом в 46 окуней. Впечатлила не только и не столько цифра, сколько состав команды: в неё вошли главный редактор Дмитрий Машкин и двое его детей. На втором месте с 24 рыбами оказались наши коллеги из "Радио Сибирь". Обладателем почётного третьего места стал "Творческий конгломерат" Наталии Сушко, набравший 16 трофеев. Победителям и призёрам командных и личных первенств достался запас топлива сети АЗС "Газпромнефть" и полезные в путешествиях аксессуары. Обладателем главного приза - 100 литров топлива - стала семья Можериных. Родом из Крутинского района, о знаменитых крутинских карасях они знают всё. Так, этим летом им удалось поставить личный рекорд - 20-литровое ведро рыбы за час рыбалки.

Для нашей команды это был интересный опыт. Мы не только попробовали себя в качестве рыбаков и отлично провели время с коллегами. Мы убедились в том, что настоящего профессионала отличает искренняя увлечённость своим делом, чего бы это ни касалось - выбора водоёма, снастей или топлива. Если ты точно знаешь, чего хочешь, сделаешь правильный выбор. Ну а мы в следующие выходные опять едем на рыбалку - оттачивать мастерство.