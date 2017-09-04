В Шанхае прошла официальная презентация TV BRICS
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 16:15, последнее обновление 4 сентября 2017, 16:41  •  печать

В Шанхае прошла официальная презентация TV BRICS

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Члены Делового Совета БРИКС поддержали российскую инициативу по созданию нового международного телеканала.

В Китае в рамках мероприятий, посвящённых саммиту глав государств, входящих в БРИКС, состоялось заседание Делового Совета, на котором прошла презентация телепроекта. Он стартовал 3 июня в России и вызвал серьёзную заинтересованность у зарубежных партнёров. Уже первый раунд переговоров в Китае, Индии и ЮАР позволил организовать обмен ранее не представленным на российском телевидении контентом. Сейчас прорабатываются варианты создания аналогичных российской версий TV BRICS в странах-партнёрах. В конечном итоге планируется создание телеканала с единой "картинкой" и возможностью выбора звуковой дорожки или субтитров на одном из языков БРИКС онлайн.

Если у политиков и бизнесменов есть не только потребность, но и возможность встречаться и лучше понимать друг друга на подобных мероприятиях, подавляющее большинство трёхмиллиардного населения наших стран лишено такой возможности, и телевидение БРИКС способно стать универсальной платформой, объединяющей не только деловые и государственные интересы, но и простых людей, - отметил генеральный директор "МКР-Медиа" Павел Паутов, выступая на форуме.

 

Заседание Делового Совета; Павел Паутов (справа)

  

Сегодня в программной сетке TV BRICS уже около десятка проектов, часть из которых доступна на сайте www.tvbrics.com и соответствующем канале на YouTube. Телевизионная версия выходит еженедельно на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #TV BRICS #Павел Паутов #телевидение #телеканал Продвижение

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