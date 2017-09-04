В Шанхае прошла официальная презентация TV BRICS

В Китае в рамках мероприятий, посвящённых саммиту глав государств, входящих в БРИКС, состоялось заседание Делового Совета, на котором прошла презентация телепроекта. Он стартовал 3 июня в России и вызвал серьёзную заинтересованность у зарубежных партнёров. Уже первый раунд переговоров в Китае, Индии и ЮАР позволил организовать обмен ранее не представленным на российском телевидении контентом. Сейчас прорабатываются варианты создания аналогичных российской версий TV BRICS в странах-партнёрах. В конечном итоге планируется создание телеканала с единой "картинкой" и возможностью выбора звуковой дорожки или субтитров на одном из языков БРИКС онлайн.

Если у политиков и бизнесменов есть не только потребность, но и возможность встречаться и лучше понимать друг друга на подобных мероприятиях, подавляющее большинство трёхмиллиардного населения наших стран лишено такой возможности, и телевидение БРИКС способно стать универсальной платформой, объединяющей не только деловые и государственные интересы, но и простых людей, - отметил генеральный директор "МКР-Медиа" Павел Паутов, выступая на форуме.

Заседание Делового Совета; Павел Паутов (справа)

Сегодня в программной сетке TV BRICS уже около десятка проектов, часть из которых доступна на сайте www.tvbrics.com и соответствующем канале на YouTube. Телевизионная версия выходит еженедельно на телеканале "Продвижение".