Омские власти объяснили причину очередей в детских поликлиниках
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 16:10  •  печать

Омские власти объяснили причину очередей в детских поликлиниках

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Ажиотаж в поликлиниках вызван получением медицинских справок, которые необходимы для поступления в спортивные секции.

Начало учебного года вызвало ажиотаж в детских поликлиниках. В министерстве здравоохранения Омской области это связывают это с получением медицинских допусков в спортивные секции. Отныне, согласно законодательству, для того чтобы записать ребёнка в спортивную секцию, надо получить медсправку. Как считают медики, многие родители побежали оформлять своих чад в секции в августе-сентябре, а в это время приём к специалистам уже расписан на несколько месяцев вперёд.

Допуск ставится только при наличии ряда обследований. Необходимо пройти консультации кардиолога, офтальмолога, лора, педиатра, травматолога, хирурга, невролога. Раньше это касалось только профессиональных спортсменов. Теперь же такой допуск нужен каждому, кто хочет заниматься в спортивной секции.

Теги  •  #больница #Минздрав #очередь

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