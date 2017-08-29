Завтра в Омске появится бюст царского премьер-министра
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 29 августа 2017, 11:51, последнее обновление 29 августа 2017, 11:53  •  печать

Завтра в Омске появится бюст царского премьер-министра

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Скульптура появится напротив регионального управления Федеральной налоговой службы.

Завтра, 30 августа, в Омске состоится торжественное открытие бюста министру финансов Российской империи Сергею Юльевичу Витте. Установка памятника приурочена к 125-летию со дня назначения его на пост министра финансов.

- Заслуги Витте на этом посту общепризнаны. Среди них введение государственной винной монополии, реформа налогообложения промышленности, введение в ходе денежной реформы золотого стандарта рубля, форсирование строительства Транссибирской магистрали, - сообщили в УФНС России по Омской области.

Сергей Юльевич Витте - русский государственный деятель, министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892-1903), председатель Комитета министров (1903-06), председатель Совета министров (1905-06). Добился введения в России "золотого стандарта", способствовал притоку в Россию капиталов из-за рубежа, поощрял инвестиции в железнодорожное строительство (в том числе Великий Сибирский путь). Деятельность Витте привела к резкому ускорению темпов промышленного роста в Российской империи. Руководил подавлением революции 1905 года. В 1907 году пережил покушение. Умер 28 февраля 1915 года в Петрограде от менингита.

Теги  •  #налоговая служба #памятник

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Комментарии
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Ирина Пастушенко  •  29 августа 2017, 12:45

Может, открытие этой скульптуры сподвигнет людей поинтересоваться - а кто это такой Витте? какие у него особенные заслуги?

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