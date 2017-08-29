Завтра в Омске появится бюст царского премьер-министра

Завтра, 30 августа, в Омске состоится торжественное открытие бюста министру финансов Российской империи Сергею Юльевичу Витте. Установка памятника приурочена к 125-летию со дня назначения его на пост министра финансов.

- Заслуги Витте на этом посту общепризнаны. Среди них введение государственной винной монополии, реформа налогообложения промышленности, введение в ходе денежной реформы золотого стандарта рубля, форсирование строительства Транссибирской магистрали, - сообщили в УФНС России по Омской области.

Сергей Юльевич Витте - русский государственный деятель, министр путей сообщения (1892), министр финансов (1892-1903), председатель Комитета министров (1903-06), председатель Совета министров (1905-06). Добился введения в России "золотого стандарта", способствовал притоку в Россию капиталов из-за рубежа, поощрял инвестиции в железнодорожное строительство (в том числе Великий Сибирский путь). Деятельность Витте привела к резкому ускорению темпов промышленного роста в Российской империи. Руководил подавлением революции 1905 года. В 1907 году пережил покушение. Умер 28 февраля 1915 года в Петрограде от менингита.