Виктор Назаров подарит омским аграриям по "Ладе Гранте"

На портале госзакупок размещён аукцион по поставке легковых автомобилей. Заказчиком выступает Главное управление контрактной системы Омской области. Планируется закупить 15 авто. Общая сумма контракта - 6,144 млн руб. Машины будут вручать победителям трудового соревнования 2017 года, которое пройдёт между работниками, занятыми в сельскохозяйственном производстве Прииртышья.

Традиционно ключи от новеньких авто аграриям-ударникам вручались в их профессиональный праздник - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Омской области. Он отмечается в конце ноября. В регионе эта традиция была ненадолго прервана, однако в прошлом году была возобновлена. Судя по конкурсной документации, региональные чиновники планируют презентовать сельчанам "Лады Гранты".