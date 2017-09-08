Виктор Назаров подарит омским аграриям по "Ладе Гранте"
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 11:54, последнее обновление 8 сентября 2017, 12:09  •  печать

Виктор Назаров подарит омским аграриям по "Ладе Гранте"

Автор:

Омская область планирует закупить 15 автомобилей для аграриев-ударников.

На портале госзакупок размещён аукцион по поставке легковых автомобилей. Заказчиком выступает Главное управление контрактной системы Омской области. Планируется закупить 15 авто. Общая сумма контракта - 6,144 млн руб. Машины будут вручать победителям трудового соревнования 2017 года, которое пройдёт между работниками, занятыми в сельскохозяйственном производстве Прииртышья.

Традиционно ключи от новеньких авто аграриям-ударникам вручались в их профессиональный праздник - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Омской области. Он отмечается в конце ноября. В регионе эта традиция была ненадолго прервана, однако в прошлом году была возобновлена. Судя по конкурсной документации, региональные чиновники планируют презентовать сельчанам "Лады Гранты".

Теги  •  #Виктор Назаров #конкурс #Лада Гранта #сельское хозяйство

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Александр Божежар  •  8 сентября 2017, 12:06

Это конечно здорово, но лучше бы подарили что-то действительно необходимое, а не кучу проблем.

Ответить
Роман Орехов  •  8 сентября 2017, 12:06

Очень хороший реальный знак внимания и поощрения со стороны властей, к аграриям раньше было особое отношение, замечательно что и сегодня оно поддерживается и не только словом.

Ответить
Последние новости
LIVE: "Открытие XVI театрального сезона. III Всероссийский театральный фестиваль "СОТОВАРИЩИ"  •  сегодня, 12:33  •  
Омичей приглашают походить по "Птичьей гавани"  •  сегодня, 08:57  •   1
Футболисты "Иртыша" разделили очки с "Читой"  •  сегодня, 08:39  •   2
Омская полиция не будет возбуждать уголовные дела на маршрутчиков  •  сегодня, 07:43
Омич напал на водителя маршрутки с пистолетом  •  вчера, 22:54
В Омске открылась юбилейная выставка Евгения Тонких  •  вчера, 18:15  •  
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400