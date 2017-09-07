Чума свиней добралась ещё до одного омского села
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 17:14, последнее обновление 7 сентября 2017, 17:14  •  печать

Чума свиней добралась ещё до одного омского села

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Карантин по АЧС установлен в одном из населённых пунктов Тюкалинского района.

Накануне, 6 сентября, омская областная ветеринарная лаборатория сообщила о новом очаге африканской чумы свиней в двух подсобных хозяйствах села Никольское Тюкалинского района. Диагноз будет перепроверен в других лабораториях, однако карантин в населённом пункте должны ввести уже сегодня, 7 сентября.

- Управлением Россельхознадзора по Омской области на основании правил отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных принято решение о необходимости отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в первой угрожаемой зоне и направлено письмо губернатору Омской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время в связи с выявлением очага АЧС в одном из личных подсобных хозяйств в посёлке Большаковка Любинского района с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания было проведено отчуждение свинопоголовья в п. Большаковка, деревнях Владимировка, Капустино, Маломогильное и Субботинка. Там проведён убой 209 свиней. Трупы животных сожгли, а в местах содержания проведена дезинфекция.

Теги  •  #свинья #Тюкалинский район #чума

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