Чума свиней добралась ещё до одного омского села

Накануне, 6 сентября, омская областная ветеринарная лаборатория сообщила о новом очаге африканской чумы свиней в двух подсобных хозяйствах села Никольское Тюкалинского района. Диагноз будет перепроверен в других лабораториях, однако карантин в населённом пункте должны ввести уже сегодня, 7 сентября.

- Управлением Россельхознадзора по Омской области на основании правил отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней животных принято решение о необходимости отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в первой угрожаемой зоне и направлено письмо губернатору Омской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время в связи с выявлением очага АЧС в одном из личных подсобных хозяйств в посёлке Большаковка Любинского района с целью недопущения дальнейшего распространения заболевания было проведено отчуждение свинопоголовья в п. Большаковка, деревнях Владимировка, Капустино, Маломогильное и Субботинка. Там проведён убой 209 свиней. Трупы животных сожгли, а в местах содержания проведена дезинфекция.