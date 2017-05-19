Новые пионеры не пошли бы за Лениным

Участники регионального движения школьников - возрождённой пионерии - прошли обряд посвящения и приняли участие в первом слёте. Как выяснилось, от предшественников они отличаются идеологически: "За Лениным мы бы не пошли, а за Сталиным пошли бы!".

Всесоюзная пионерская организация зародилась ровно 95 лет назад - 19 мая 1922 года, а в 1992 она прекратила своё существование, а сегодня её преемником можно считать Российское движение школьников, образованное указом Президента в 2015 году.

Сегодня, 19 мая, в Омске прошёл первый региональный слёт детских и молодёжных общественных организаций, в работе которого приняли участие школьники из 10 школ области. Начался форум Российского движения школьников (РДШ) с шествия колонны, которая прошла от площади по улицам Броз Тито и Ленина до Омского кадетского военного корпуса, где состоялось торжественное открытие слёта. Там юных омичей и приняли в ряды набирающего в стране популярность детского движения.

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Всё те же пионеры безвозмездно помогают при поиске пропавших людей и животных, посещают стариков и участвуют в организации массовых мероприятий. Только сегодня их чаще называют волонтёрами. Красный галстук и красная пилотка - вот что характеризует внешность пионера. Современные пионеры стали ярче - неизменные атрибуты теперь оранжевого, синего и зелёного цветов.

Вопреки прогнозам слово "пионер" большинству современных детей знакомо и, по словам сегодняшних школьников, пионеры - это некие хорошо воспитанные "не то, что мы" ребята, которые слушают взрослых, собирают макулатуру и вскапывают огороды бабушкам. О самих пионерах-героях школьники имеют весьма смутное представление, припоминая лишь "испанца Рубена, фамилию забыл" и "какую-то Лиду, отравившую фашистов". Личность Ленина также для многих новоиспечённых пионеров является загадкой. Об отряде тимуровцев современные пионеры знают ещё меньше. Из пионерских песен дети знают в основном "Взвейтесь кострами, синие ночи".

"Я не знаю точно, что делали пионеры. Наверное, они работали на огородах и помогали бабушкам. И вроде были фанатами Ленина, да?" - спрашивал один школьник у другого. "Я бы никогда не пошёл за Лениным. Большевики сделали только хуже. А за Сталиным - пошёл бы. Он был мудрым вождём, авторитетом, к которому надо стремиться, - пояснил ему товарищ.

При весьма небогатых знаниях, "неопионеры" сделали однозначные выводы, что быть пионерами - почётно. Очевидно, что школьники рассматривают пионерство как некий синоним весёлого времяпрепровождения в противовес сидению в интернете. "Я люблю помогать людям, работать с детьми и участвовать в различных мероприятиях. О движении пионеров мне рассказывали бабуши и дедушки, а также родители", - поделилась Алина Бойко. "Бабушка и дедушка мне рассказывали, что в их время все ученики стремились стать пионерами - тогда это было почётно. Дедушка рассказал мне, как интересно тогда жили пионеры, какую работу они проводили. И вот я тоже стала пионеркой, почувствовала гордость, что тоже, как и дед, буду делать добрые и полезные дела", - говорит Вячеслав Шорин.

На открытие форума пришли пенсионеры, школьники, вступающие в пионерию, и их родители. Дети слушали наставления бывалых о пионерских делах, держа в руках разноцветные галстуки, и давали клятву "любить свою Родину, дорожить её историей, культурой, природой". После того как стало известно о создании в России движения школьников, многие стали говорить, что тем самым возрождается пионерия. Однако омские представители РДШ просят не проводить параллелей с организацией времён СССР. Несмотря на то, что цели организаций идентичны и где-то дети даже продолжают носить красные галстуки, РДШ - это уже современная организация, которая объединяет многообразие детского движения в разных его направлениях.

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Фото: Илья Петров