Омичи будут слушать рэп на трезвую голову
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 10:37, последнее обновление 8 сентября 2017, 11:01  •  печать

Омичи будут слушать рэп на трезвую голову

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Мэрия города ввела ограничения на продажу алкоголя во время концерта рэпера L'One.

В воскресенье, 10 сентября, с 20:00 до 22:00 на площади у "Арены Омск" и на прилегающих территориях будет запрещена продажа алкоголя. Это произойдет из-за выступления рэпера L'One. Об этом сообщает департамент экономической политики мэрии Омска.

Сотрудники департамента считают, что такая мера ограничения допустима и согласуется с законодательством. Розничная продажа алкоголя в местах проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий может быть запрещена за два часа до начала мероприятия, во время и в течение двух часов после его окончания.

Теги  •  #алкоголь #запрет #концерт #продажа

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Комментарии
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Николай Каринин  •  8 сентября 2017, 11:03

Так-то все правильно, но совсем от нетрезвых слушателей эта мера не спасет. Но хоть так, их будет поменьше.

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