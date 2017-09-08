Омичи будут слушать рэп на трезвую голову

В воскресенье, 10 сентября, с 20:00 до 22:00 на площади у "Арены Омск" и на прилегающих территориях будет запрещена продажа алкоголя. Это произойдет из-за выступления рэпера L'One. Об этом сообщает департамент экономической политики мэрии Омска.

Сотрудники департамента считают, что такая мера ограничения допустима и согласуется с законодательством. Розничная продажа алкоголя в местах проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий может быть запрещена за два часа до начала мероприятия, во время и в течение двух часов после его окончания.