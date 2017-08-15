В Омске заблокировали 48 сайтов по нелегальной продаже алкоголя

Управление Роспотребнадзора по Омской области после обнаружения в интернете сайтов, содержащих предложения о продаже продукции дистанционным способом, подало 44 заявления в Куйбышевский районный суд Омска о признании этой информации запрещенной к размещению.
В целях предотвращения угрозы здоровью и жизни омичей, в том числе несовершеннолетних, в интернете было найдено 48 сайтов, предлагающих купить алкоголь дистанционным способом. Поскольку розничная продажа спиртного разрешена только при наличии лицензии, эти сайты были заблокированы по решению суда.
Неужели так много людей приобретают алкогольную продукцию через интернет, в обычных магазинах его хоть отбавляй.
Все правильно, только нужно регулярно проверять подобные предложения в интернете, а то одни сайты заблокируют, но появятся другие.