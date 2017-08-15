В Омске заблокировали 48 сайтов по нелегальной продаже алкоголя

Региональный Роспотребнадзор подал заявления в суд о закрытии сайтов, через которые продавали спиртное через интернет.

Управление Роспотребнадзора по Омской области после обнаружения в интернете сайтов, содержащих предложения о продаже продукции дистанционным способом, подало 44 заявления в Куйбышевский районный суд Омска о признании этой информации запрещенной к размещению.

В целях предотвращения угрозы здоровью и жизни омичей, в том числе несовершеннолетних, в интернете было найдено 48 сайтов, предлагающих купить алкоголь дистанционным способом. Поскольку розничная продажа спиртного разрешена только при наличии лицензии, эти сайты были заблокированы по решению суда.