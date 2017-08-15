В Омске заблокировали 48 сайтов по нелегальной продаже алкоголя
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 августа 2017, 14:28, последнее обновление 15 августа 2017, 16:01  •  печать

В Омске заблокировали 48 сайтов по нелегальной продаже алкоголя

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Региональный Роспотребнадзор подал заявления в суд о закрытии сайтов, через которые продавали спиртное через интернет.

Управление Роспотребнадзора по Омской области после обнаружения в интернете сайтов, содержащих предложения о продаже продукции дистанционным способом, подало 44 заявления в Куйбышевский районный суд Омска о признании этой информации запрещенной к размещению.

В целях предотвращения угрозы здоровью и жизни омичей, в том числе несовершеннолетних, в интернете было найдено 48 сайтов, предлагающих купить алкоголь дистанционным способом. Поскольку розничная продажа спиртного разрешена только при наличии лицензии, эти сайты были заблокированы по решению суда.

Теги  •  #интернет #нелегальный алкоголь #Роспотребнадзор

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Комментарии
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Макс Павлов  •  15 августа 2017, 15:03

Неужели так много людей приобретают алкогольную продукцию через интернет, в обычных магазинах его хоть отбавляй.

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Алекс   •  15 августа 2017, 15:00

Все правильно, только нужно регулярно проверять подобные предложения в интернете, а то одни сайты заблокируют, но появятся другие.

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