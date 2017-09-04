Омичка расписывает матрёшки портретами хоккеистов
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 16:09, последнее обновление 4 сентября 2017, 18:03  •  печать

Омичка расписывает матрёшки портретами хоккеистов

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Омичка делает матрёшки с изображениями спортсменов. Поклонники творчества девушки есть даже в Америке.

Омичка Екатерина Зюбко создаёт своими руками матрёшек, которых расписывает вручную. Девушка по образованию художник, но по профессии начала работать только во время декретного отпуска, пишет "12 канал". Первая матрёшка так понравилась друзьям, что вскоре у омички начали появляться заказы.

- Как-то попробовала расписать для себя первого хоккеиста Ковальчука. И, выложив его в интернет, была приятно удивлена положительным отзывам о моей работе. С тех пор заказов становилось больше, - рассказала Екатерина Зюбко.

Уже три года Екатерина занимается росписью сувениров. На создание одной игрушки с лицом хоккеиста уходит около 3-5 дней. Сейчас матрёшки девушки известны по всей России, ещё несколько улетели в Америку. Омичи изделия со спортсменами пока не заказывали.

Корреспондент "Омск Здесь" узнал у художницы, что самой большой популярностью пользуются матрёшки с портретами хоккеистов Ильи Ковальчука и Артемия Панарина. Также высокий спрос на расписные погремушки. Екатерина Зюбко поделилась, что заказов на них так много, что она не успевает брать их все. Главенствующее место занимают портретные матрёшки-семьи.

 

Фото: Екатерина Зюбко

Теги  •  #матрешка #рисунок #фото #хоккеист

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Комментарии
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Ирина Мельникова  •  4 сентября 2017, 17:07

Можно расписывать матрешки, например, и пловцами и гимнастами и...

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