Омичи готовы получать меньше, работая из дома
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 10:19  •  печать

Омичи готовы получать меньше, работая из дома

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Большинство омичей хотели бы иметь возможность работать из дома. Они считают, что таким образом им не нужно тратить время на дорогу, днём можно решать собственные дела и экономить на проезде.

Портал "Зарплата.ру" выяснил, что именно привлекает омичей в удалённой работе и готовы ли они пожертвовать своей зарплатой, трудясь в домашних условиях. На момент опроса 8 % работающих омичей отметили, что им не нужно ходить в офис - они работают удалённо. Как оказалось, остальные лишь мечтают о таком образе жизни. По данным портала, 98 % респондентов хотели бы иметь возможность не ходить в офис.

Больше всего респондентов привлекает возможность не тратить время на дорогу (78 %), решать днём свои дела (70 %), экономить на проезде (64 %). Для каждого четвёртого опрошенного несомненным плюсом удалённой работы является возможность обедать дома. 18 % хотят ходить дома в пижаме и не бриться, а ещё 6 % избегают общаться с коллегами лично.

Добавим, 19 % опрошенных считают, что удалённые сотрудники зарабатывают меньше, а 24 %, напротив, думают, что работа из дома позволит им повысить зарплату. Несмотря на желание омичей осесть дома, 59 % из них не готовы перейти на удалённую работу, если уровень их зарплаты сократится. А вот 36 % согласятся на такие условия, если их доход сократится не больше, чем на четверть.

Теги  •  #зарплата #офис #работа

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Комментарии
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Злата Маркова  •  5 сентября 2017, 12:44

Вот мне бы точно понравилось работать дома, мне с моей работой вовсе необязательно присутствовать лично в офисе, можно из дома все сделать.

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Мирослав В-ов  •  5 сентября 2017, 11:21

Нет, я бы лично ездил на работу, но получал больше. Денег много никогда не бывает.

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