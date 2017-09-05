Омичи готовы получать меньше, работая из дома

Большинство омичей хотели бы иметь возможность работать из дома. Они считают, что таким образом им не нужно тратить время на дорогу, днём можно решать собственные дела и экономить на проезде.

Портал "Зарплата.ру" выяснил, что именно привлекает омичей в удалённой работе и готовы ли они пожертвовать своей зарплатой, трудясь в домашних условиях. На момент опроса 8 % работающих омичей отметили, что им не нужно ходить в офис - они работают удалённо. Как оказалось, остальные лишь мечтают о таком образе жизни. По данным портала, 98 % респондентов хотели бы иметь возможность не ходить в офис.

Больше всего респондентов привлекает возможность не тратить время на дорогу (78 %), решать днём свои дела (70 %), экономить на проезде (64 %). Для каждого четвёртого опрошенного несомненным плюсом удалённой работы является возможность обедать дома. 18 % хотят ходить дома в пижаме и не бриться, а ещё 6 % избегают общаться с коллегами лично.

Добавим, 19 % опрошенных считают, что удалённые сотрудники зарабатывают меньше, а 24 %, напротив, думают, что работа из дома позволит им повысить зарплату. Несмотря на желание омичей осесть дома, 59 % из них не готовы перейти на удалённую работу, если уровень их зарплаты сократится. А вот 36 % согласятся на такие условия, если их доход сократится не больше, чем на четверть.