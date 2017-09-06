Омичи продолжают нарушать правила проезда железнодорожных переездов

Сегодня, 6 сентября, в Омской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на 43 железнодорожных переездах.

- По результатам проверок выдано 27 предписаний об устранении нарушений, в отношении ответственных лиц возбуждено 3 дела об административных правонарушениях за нарушения правил содержания железнодорожных переездов, - сообщили в региональном ГИБДД

При надзоре за дорожным движение было выявлено 139 нарушении ПДД, среди которых такие как проезд на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем в состоянии опьянения, управления транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов, а также управление транспортными средствами с техническими неисправностями.

Отметим, что всего за 2017 год в регионе на железнодорожных переездах зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 13 получили ранения различной степени тяжести.