Омичи продолжают нарушать правила проезда железнодорожных переездов
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 21:16, последнее обновление 6 сентября 2017, 21:20  •  печать

Омичи продолжают нарушать правила проезда железнодорожных переездов

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Рейд безопасности прошёл на железнодорожных переездах в Омской области.

Сегодня, 6 сентября, в Омской области сотрудники Госавтоинспекции провели рейд на 43 железнодорожных переездах.

- По результатам проверок выдано 27 предписаний об устранении нарушений, в отношении ответственных лиц возбуждено 3 дела об административных правонарушениях за нарушения правил содержания железнодорожных переездов, - сообщили в региональном ГИБДД

При надзоре за дорожным движение было выявлено 139 нарушении ПДД, среди которых такие как проезд на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем в состоянии опьянения, управления транспортными средствами водителями, не имеющими при себе документов, а также управление транспортными средствами с техническими неисправностями.

Отметим, что всего за 2017 год в регионе на железнодорожных переездах зарегистрировано 5 ДТП, в результате которых 2 человека погибли и 13 получили ранения различной степени тяжести.

Теги  •  #ГИБДД #железнодорожный переезд #рейд

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