Накануне 1 сентября в Омске нашли опасную школьную форму

У омского предпринимателя арестовали школьные платья и фартуки, поскольку он не смог доказать безопасность и качество детской одежды.

Как сообщили ИА "Омск Здесь" в региональном управлении Роспотребнадзора, надзорным ведомством накануне 1 сентября организовано тематическое консультирование родителей по вопросам качества детских товаров. От омичей поступило девять обращений по вопросам покупки школьной продукции. По факту одной из них управлением возбуждено дело об административном правонарушении.

Омский предприниматель продавал школьную форму для девочек, на которой отсутствовала информация о производителе, составе материала, из которого она сшита. Продавец не смог даже показать документы, подтверждающие качество и безопасность детской одежды. Роспотребнадзором наложен арест на товар. Для решения вопроса о его конфискации материалы дела будут направлены в суд.