Контролировать ход ремонта Юбилейного моста будут за 5,5 млн рублей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 10:56, последнее обновление 21 августа 2017, 15:03  •  печать

Контролировать ход ремонта Юбилейного моста будут за 5,5 млн рублей

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Админстрация города начала поиски организации, которая будет контролировать ход ремонта Юбилейного моста.

Департамент строительства мэрии Омска объявил открытый конкурс на осуществление строительного контроля за выполнением капитального ремонта Юбилейного моста. Приём заявок на участие в торгах завершится 6 сентября. Начальная цена контракта - 5 млн 543 тыс. рублей. Строительный контроль должен быть завершён к 30 декабря 2018 года.

Напомним, согласно техзаданию при выполнении капремонта Юбилейного моста через Омь необходимо заменить пролётное строение, пешеходные консоли, опоры контактной сети и наружного освещения. Начальная цена этих работ превышает 328 млн рублей. Подрядчика этих работ выберут после 14 сентября. Срок завершения капитального ремонта - 30 ноября 2018 года.

Теги  •  #аукцион #контроль #ремонт #Юбилейный мост

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