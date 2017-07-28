В Омске сотрудники ФСБ за незаконной рыбалкой поймали полковника полиции
Общество  •  28 июля 2017, 15:17, последнее обновление 28 июля 2017, 17:27  •  печать

В Омске сотрудники ФСБ за незаконной рыбалкой поймали полковника полиции

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Региональный Следственный комитет начал процессуальную проверку. На момент задержания высокопоставленный полицейский находился в отпуске.

Вчера, 27 июля, в СУ СК России по Омской области поступили материалы по факту задержания заместителя руководителя одного из подразделений областного УМВД. Об этом ИА "Омск Здесь" сообщили в следственном ведомстве. Полковника полиции поймали на незаконной рыбной ловле. По данным "ВОмске", ловить он мог осетров, причём запрещённым способом.

Задержанным сотрудниками УФСБ России по Омской области мог быть один из заместителей руководителя следственного управления областного УМВД.

- В настоящее время проводится процессуальная проверка по данному факту, только после этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела, либо отказе, - пояснил агентству руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Омской области Иван Козлов. – Сотрудник полиции на момент его задержания находился в отпуске.

В пресс-службе УМВД России по Омской области отметили, что в управлении начата служебная проверка в отношении одного из руководителей подразделений полиции, находящегося в отпуске, по факту задержания за незаконной рыбной ловлей.

Теги  •  #рыбак #следственный комитет #уголовное дело

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