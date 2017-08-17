В Омской области зарегистрирован первый случай заболевания вирусом Коксаки

В четверг, 17 августа, Роспотребнадзор сообщил о первом зарегистрированном и лабораторно подтверждённом случае заболевания "энтеровирусной инфекцией малой формы, протекающей с клинической симптоматикой ОРВИ и экзантемой" - вирусом Коксаки.

Как сообщили в Управлении федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области, заболевание зарегистрировано у ребёнка, отдыхавшего в Турецкой Республике, в городе Белек, в отеле "Санард". "Из эпидемиологического анамнеза установлено, что ребёнок купался в Средиземном море и бассейне", - пояснили в ведомстве. По данным Роспотребнадзора, всего с июля текущего года в клиники и больницы провинции Анталья, по информации органов здравоохранения Турецкой Республики, с различными симптомами обратилось 348 человек из разных регионов.

Напомним, вирус Коксаки инфицирует кожу и слизистые оболочки, вызывая острый геморрагический конъюнктивит, энтеровирусный везикулярный стоматит с экзантемой, заболевания верхних дыхательных путей и асептический менингит, а также заболевания горла. Заболевание может привести к воспалению печени, инфекции сердца, асептическому менингиту.

Ранее Ростуризм напомнил российским туристам, что они имеют право расторгнуть договор о поездке в Турцию в связи с ситуацией, угрожающей безопасности здоровья. Управление Роспотребнадзора по Омской области открыло горячую линию, на которую могут звонить потребители туристических услуг для оказания содействие в подготовке претензий и исковых заявлений в случае нарушения прав потребителей. Телефон горячей линии Управления Роспотребнадзора по Омской области: 8 (3812) 32-60-26.