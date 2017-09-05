В Омске оштрафовали пассажира троллейбуса, обматерившего полицейских
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 14:58, последнее обновление 5 сентября 2017, 15:19  •  печать

В Омске оштрафовали пассажира троллейбуса, обматерившего полицейских

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Мужчина отказывался платить за проезд и выходить из троллейбуса, а на просьбу успокоиться, обматерил сотрудников ДПС.

В мировом суде Советского судебного района Омске вынесли приговор 34-летнему омичу. Он обвинялся в публичном оскорблении сотрудников автоинспекции в общественном транспорте.

23 февраля на проспекте Мира к инспекторам ДПС обратился водитель троллейбуса № 67 ( маршрут "Омский НПЗ - поселок Солнечный"). Он рассказал, что в салоне троллейбуса находится пассажир, который ведёт себя непристойно и отказывается платить за проезд.

Автоинспекторы зашли в троллейбус и увидели омича, который вёл себя агрессивно. На просьбу оплатить проезд и успокоиться, отреагировал нецензурной бранью в адрес сотрудников ГИБДД. Было возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ. Мировой судья признал пассажира виновным и оштрафовал его на 10 тыс. руб.

Теги  •  #Госавтоинспекция #оскорбление #пассажир #троллейбус #уголовное дело #штраф

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Комментарии
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Александр Комаров  •  5 сентября 2017, 15:37

Не совсем уверен что такой штраф его остановит, думаю арест суток на семь, был бы более действенным методом.

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