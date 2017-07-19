Омские автоинспекторы зафиксировали почти 190 нарушений ПДД при вождении большегрузов
Общество  •  19 июля 2017, 16:26, последнее обновление 19 июля 2017, 16:54  •  печать

Омские автоинспекторы зафиксировали почти 190 нарушений ПДД при вождении большегрузов

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Сотрудники ГИБДД напомнили водителям и владельцам автопредприятий о штрафах до 400 тыс. руб. за нарушение правил дорожного движения при управлении грузовыми автомобилями.

Вчера, 18 июля, на территории Омска сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическую операцию "Большегруз". В рамках мероприятия полицейские проверили техническое состояние транспортных средств, соблюдение водителями требований дорожных знаков, скоростного режима и условий допуска водителей к перевозкам большегрузов.

Во время мероприятия автоинспекторы зафиксировали 184 нарушения ПДД, среди которых 18 нарушений правил перевозки грузов, 2 - управление большегрузом, не оснащенным тахографом или с нарушением его использования, 21 нарушение требований дорожных знаков, а также 25 фактов управления грузовым автомобилем, у которого есть неисправности или его эксплуатация вовсе запрещена.

Также автоинспекторы провели профилактические тематические встречи с водителями ИП и автопредприятий, на которых полицейские напомнили о штрафах до 400 тыс. руб. за нарушения. Отметим, что за нарушения ст. 12.21 КоАП РФ и части 1 ст. 12.21 КоАП РФ предусмотрен административный штраф на водителя в размере от 1000 руб. до 1500 руб. и на юридических лиц от 100 тыс. руб.

Теги  •  #большегруз #Госавтоинспекция #нарушение #ПДД

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