Экс-инспектору Ростехнадзора выплатят компенсацию из-за падения башенного крана

Константин Иванов, оправданный по уголовному делу о падении крана на ул. Маршала Жукова, вместо пяти миллионов рублей компенсации за причинённый ему моральный вред, получит 150 тысяч.

Вчера, 4 сентября, Кировский районный суд принял решение по иску бывшего инспектора Ростехнадзора Константина Иванова. Ранее экс-чиновник был оправдан Омским областным судом, который признал его невиновным в халатности. Иванова обвиняли в том, что он не предоставил информацию об имеющихся нарушениях требований промышленной безопасности ООО "ИПК "Жилстрой", эксплуатировавшему башенный кран, впоследствии рухнувший на ул. Маршала Жукова. Трагедия произошла 26 октября 2015 года. Кран, находившийся на строительной площадке, рухнул на проезжую часть, придавив два автомобиля. Погибли оба водителя, женщина-пассажир и четырёхмесячный ребёнок.

Бывший чиновник просил Кировский суд удовлетворить его требования к Минфину о компенсации морального вреда, который он оценил в пять миллионов рублей. Ещё 100 тысяч необходимо было на оплату услуг представителя. В итоге требования судом удовлетворены частично. В качестве моральной компенсации оправданному чиновнику из бюджета должны выплатить 150 тыс. руб. Оплата услуг защитников составит 10 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило и, не исключено, будет обжаловано стороной ответчика.

Добавим, ранее Константин Иванов, являющийся сыном депутата омского горсовета, отсудил 187 тыс. руб. Эта сумма - компенсация потерянного заработка.