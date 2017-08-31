В Омске вынесли приговор экс-замминистра Аркадию Соловьёву

Накануне, 30 августа, Центральный районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу бывшего начальника Главного управления по земельным ресурсам Омской области, позже работавшего заместителем министра имущественных отношений региона Аркадия Соловьёва. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

- Суд назначил ему наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства, однако в связи с истечением сроков давности от фактического отбытия наказания он освобождён, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Отметим, что приговор в законную силу не вступил. Решение об его оспаривании прокуратура примет в установленные законом сроки.

Напомним, Аркадия Соловьёва обвиняют в превышении должностных полномочий за время его работы в должности начальника Главного управления по земельный ресурсам Омской области. По версии следствия, экс-чиновник превысил свои полномочия, подписав в 2013 году незаконное распоряжение о предоставлении в собственность ООО "Автоград" земельного участка на территории Кировского округа площадью 250 тыс. кв. м стоимостью свыше 100 млн руб. В суде было установлено, что максимально возможный размер выделяемого участка не мог превышать 176 кв. м. Таким образом городу Омску был причинён ущерб в размере более 70 млн руб. В настоящее время по иску администрации города суд обязал вернуть в муниципальную собственность данный земельный участок.