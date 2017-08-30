Матери погибших омичек из бара "Доски" требуют с убийцы 2,5 млн рублей

Сегодня, 30 августа, Омский областной суд начал рассматривать дело 31-летнего Романа Гладкова, который обвиняется в убийстве двух девушек - посетительниц бара "Доски". Напомним, 2 апреля, уехав вместе после клуба, они продолжили совместное распитие спиртного у молодого человека. Позже между ним и девушками произошёл конфликт по причине подозрения их в совершении кражи его имущества. Он якобы обнаружил исчезновение 17 тыс. руб., двух обручальных колец и цепочки с крестом. Заподозрив, что кражу могли совершить гостьи, он попросил вернуть его вещи. Получив отказ, он нанёс многочисленные удары по головам женщин, после чего задушил их, а тела спрятал в гараже.

Как сообщает "НГС" из зала суда, Роман Гладков вину признает лишь частично, не соглашаясь с тем, что "действовал умышленно". Подсудимый рассказал, что одну из девушек ударил дважды и задушил ремнём от сумочки, а второй, которая сопротивлялась, нанёс 30 ударов по голове, а затем продолжил избивать на полу, нанеся около 50 ударов.

Мать одной из погибших потребовала 1,5 млн рублей морального вреда, а также компенсировать 50 тысяч рублей за вещи девушки. Вторая женщина требует 1 млн рублей за моральный вред и 27 тысяч рублей компенсации за похороны своей дочери.

Добавим, что санкция статьи, по которой судят Гладкова, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Прокурор попросил приговорить Гладкова к 19 годам строгого режима. Следующее заседание по делу назначено на 4 сентября.