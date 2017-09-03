После выходных омских водителей проверят на трезвость

Водителей, которых остановят в нетрезвом состоянии, ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

Завтра, 4 сентября, сотрудники ГИБДД проведут профилактический рейд "Трезвость". Они будут вправе остановить любой автомобиль. Будут также задействованы дополнительные силы полиции.

- Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей, - сообщили в полиции.

В большинстве случаев водители, находящиеся за рулём в состоянии опьянения, допускают следующие грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров.