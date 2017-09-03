После выходных омских водителей проверят на трезвость
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  3 сентября 2017, 17:17, последнее обновление 3 сентября 2017, 17:26  •  печать

После выходных омских водителей проверят на трезвость

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Водителей, которых остановят в нетрезвом состоянии, ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав.

Завтра, 4 сентября, сотрудники ГИБДД проведут профилактический рейд "Трезвость". Они будут вправе остановить любой автомобиль. Будут также задействованы дополнительные силы полиции.

- Согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения медицинского освидетельствования предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления на срок до 2 лет и штрафа в размере 30 000 рублей, - сообщили в полиции.

В большинстве случаев водители, находящиеся за рулём в состоянии опьянения, допускают следующие грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров.

Теги  •  #водитель #ГИБДД #рейд

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  3 сентября 2017, 19:33

Очень нравится то, что о таких проверках предупреждают заранее. Многие даже пить не будут.

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Майя Соловьева  •  3 сентября 2017, 19:18

Чаще нужны рейды, надеюсь лишение прав сократит количество нетрезвых водителей.

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Анна Орлова  •  3 сентября 2017, 18:36

Полиция может остановить водителя не только на крупной улице, но и в любом переулке-закоуоке. Может, хоть как-то это повлияет на тех имбицилов, которые, поддав, по жилмассиву гоняют.

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Юля Пучкова  •  3 сентября 2017, 18:03

Хорошее дело. Думаю у сотрудников ГИБДД будет неплохой улов водителей с запашком, и благодаря солидным штрафам, в казну поступят дополнительные средства.

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Анна П.  •  3 сентября 2017, 17:56

Нужно почаще проводить такие рейды, и без предупреждения. Только неотвратимость наказания заставит водителей ответственнее относиться к поездкам и сможет предотвратить ДТП и смерти людей из-за нетрезвых шоферов.

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