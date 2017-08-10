LIVE: Телемост Омск - Баку "Второй международный фестиваль фейерверков"
LIVE  •  10 августа 2017, 11:21, последнее обновление 10 августа 2017, 11:21  •  печать

LIVE: Телемост Омск - Баку "Второй международный фестиваль фейерверков"

Сегодня, 10 августа, в 12:00 в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" состоится телемост Омск (Россия) - Баку (Азербайджан) об организации Второго международного фестиваля фейерверков, который будет проведён 1 сентября 2017 года в городском поселении Чернолучье (Омский район).

В фестивале примут участие 5 команд: команды из Китая, Казахстана, Азербайджана и две команды из России.

Спикеры: Сысоев Сергей - генеральный директор ООО "Русские забавы", организатор проекта "Фестиваль фейерверков"; Пономарёв Игорь - заместитель генерального директора ООО "Русские забавы", организатор проекта "Фестиваль фейерверков", генеральный партнёр проекта "Фестиваль фейерверков"; Попова Ирина - главный режиссёр продюсерского центра "Гализдра"; Заверюха Игорь - генеральный продюсер "Радио Сибирь", режиссёр программы "Фестиваль фейерверков"; Каморкин Александр - компания "Большой Праздник" (Азербайджанская Республика).

Сайт "Омск Здесь" будет вести прямую трансляцию пресс-конференции. Наши читатели также могут принять в ней участие - задавайте свои вопросы в комментариях, и они будут озвучены спикерам.

Теги  •  #live #Азербайджан #Казахстан #Китай #Россия #фейерверк #Чернолучье

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