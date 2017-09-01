Омичи почтут память погибших в терактах

В это воскресенье в Парке Победы омичи возложат цветы в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

В воскресенье, 3 сентября, в 10:00 в Парке Победы пройдёт церемония возложения венка и цветов к памятнику "Воинам-омичам, выполнившим свой долг перед Отечеством". Омичи почтут минутой молчания память тех, кто погиб в результате терактов в Волгодонске, Москве, Беслане и других городах России. После возложения цветов участники отправятся в часовню Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского зажечь свечи памяти.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября. Он связан с трагическими событиями, произошедшими в 2004 году в Беслане. Тогда боевики захватили одну из школ. В результате теракта в школе № 1 погибло 334 человека, среди них было 186 детей.