Омичи почтут память погибших в терактах
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 сентября 2017, 16:46, последнее обновление 1 сентября 2017, 16:46  •  печать

Омичи почтут память погибших в терактах

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В это воскресенье в Парке Победы омичи возложат цветы в честь Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

В воскресенье, 3 сентября, в 10:00 в Парке Победы пройдёт церемония возложения венка и цветов к памятнику "Воинам-омичам, выполнившим свой долг перед Отечеством". Омичи почтут минутой молчания память тех, кто погиб в результате терактов в Волгодонске, Москве, Беслане и других городах России. После возложения цветов участники отправятся в часовню Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского зажечь свечи памяти.

Напомним, День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается 3 сентября. Он связан с трагическими событиями, произошедшими в 2004 году в Беслане. Тогда боевики захватили одну из школ. В результате теракта в школе № 1 погибло 334 человека, среди них было 186 детей.

Теги  •  #День Памяти #Парк Победы #терроризм

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