Три школы в Омской области плохо защитили от террористов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 23 августа 2017, 12:07, последнее обновление 23 августа 2017, 12:16  •  печать

Три школы в Омской области плохо защитили от террористов

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Прокуратура Большеуковского района подала в суд иски с требованием установить забор вокруг трёх школ района.

Прокуратура Большеуковского района Омской области во время проверки нашла нарушения в сфере противодействия терроризму в деятельности нескольких школ района. Оказалось, что забор вокруг Уралинской общеобразовательной школы имеет дыры, что "создаёт возможность для беспрепятственного проникновения" на территорию образовательного учреждения.

Повторная проверка показала, что территорию школы до сих пор не огородили. Аналогичные недостатки были найдены ещё в двух школах района.

Бездействие школ нарушает права сотрудников и учащихся на охрану жизни и здоровья. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, отсутствие ограждения не обеспечивает необходимую антитеррористическую защищённость здания и безопасные условия для обучения.

По результатам проверки прокурор района направил в суд три иска с требованием обязать школы установить ограждения. В настоящее время иски находятся на рассмотрении в Большеуковском районном суде Омской области.

Теги  •  #иск #прокуратура #школа

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Комментарии
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Александр Божежар  •  23 августа 2017, 13:02

Если откровенно, то принятые меры против терроризма смехотворны, это скорее небольшое препятствие от мелких правонарушителей и не более.

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Раиса Тищенко  •  23 августа 2017, 14:19

О!! Это правда!!

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