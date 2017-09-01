В Тарском районе нашли новый очаг бешенства
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 сентября 2017, 16:30  •  печать

В Тарском районе нашли новый очаг бешенства

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Село Чекрушево попадёт под карантин до 30 октября.

Указом губернатора в самое ближайшее время может быть введён карантин в селе Чекрушево Тарского Омской области. Он продлится до 30 октября 2017 года. Ограничительные меры связаны с выявлением факта бешенства у животных в этом омском селе.

Жителям запретят торговать домашними животными, проводить выставки собак и кошек, а также вывозить этих животных за пределы Чекрушева.

Добавим, ранее введён карантин в деревне Крутые Луки Калачинского района и селе Самсоново Тарского района. Первые очаги опасного заболевания зафиксированы 5-6 августа, переносчиками бешенства оказались лисы.

Теги  •  #бешенство #Губернатор #карантин

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