В Тарском районе нашли новый очаг бешенства

Указом губернатора в самое ближайшее время может быть введён карантин в селе Чекрушево Тарского Омской области. Он продлится до 30 октября 2017 года. Ограничительные меры связаны с выявлением факта бешенства у животных в этом омском селе.

Жителям запретят торговать домашними животными, проводить выставки собак и кошек, а также вывозить этих животных за пределы Чекрушева.

Добавим, ранее введён карантин в деревне Крутые Луки Калачинского района и селе Самсоново Тарского района. Первые очаги опасного заболевания зафиксированы 5-6 августа, переносчиками бешенства оказались лисы.