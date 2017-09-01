В мясе птицефабрики "Сибирская" обнаружили сальмонелл

Региональное управление Роспотребнадзора провело внеплановую проверку АО "Продо Птицефабрика "Сибирская". Поводом стало обнаружение в одном из детских садов города Мегиона (ХМАО) в тушке бройлера патогенных сальмонелл. Производителем курятины значилось омское предприятие.

С проверкой специалисты управления пришли на птицефабрику, а позже обратились в арбитражный суд с требованием наказать компанию. Выяснилось, что здесь не организован контроль за временем охлаждения продукции и контроль технологического процесса производства мяса и субпродуктов птицы. Но представители надзорного ведомства в пробах, взятых уже на самой птицефабрике, не обнаружили сальмонелл. Тем не менее, как посчитал суд, специфика микроорганизмов такова: в одной пробе (тушке или части партии) может и не быть сальмонелл, а в другой части могут.

Арбитраж требование Роспотребнадзора удовлетворил и назначил штраф птицефабрике "Сибирская" в размере 700 тыс. руб., посчитав, что нарушение санитарно-эпидемиологических требований несёт потенциальную угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан. Решение в законную силу не вступило. Не исключено, что предприятие будет его обжаловать.