Омской области грозит чрезвычайная опасность

До 6 сентября местами в нескольких районах Омской области (Русской Поляне, Черлаке, Полтавке, Любимовке и Называевске) сохранится чрезвычайная пожароопасность. По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается пятый класс горимости. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных лесными и степными пожарами.

Жителям региона на этот период советуют воздержаться от посещения лесов. Если же вы оказались в лесу, во избежание происшествий не рекомендуется пользоваться открытым огнём, выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу, разводить костры, а также бросать горящие спички и окурки.