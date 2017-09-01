Омской области грозит чрезвычайная опасность
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  1 сентября 2017, 15:22, последнее обновление 1 сентября 2017, 15:28  •  печать

Омской области грозит чрезвычайная опасность

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В регионе ожидается чрезвычайная пожароопасность, поэтому омичей просят не ходить в лес.

До 6 сентября местами в нескольких районах Омской области (Русской Поляне, Черлаке, Полтавке, Любимовке и Называевске) сохранится чрезвычайная пожароопасность. По информации Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается пятый класс горимости. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных лесными и степными пожарами.

Жителям региона на этот период советуют воздержаться от посещения лесов. Если же вы оказались в лесу, во избежание происшествий не рекомендуется пользоваться открытым огнём, выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах, а также стерню на полях, в лесу, разводить костры, а также бросать горящие спички и окурки.

Теги  •  #лес #МЧС #пожар #чрезвычайная ситуация

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