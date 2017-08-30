Омская школа вошла в топ-200 лучших в России
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 30 августа 2017, 21:49, последнее обновление 30 августа 2017, 21:53  •  печать

Омская школа вошла в топ-200 лучших в России

Автор:

В список 200 лучших учебных заведений России впервые попала омская школа. Лидером рейтинга третий год подряд становится московский лицей № 1580 при МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Агентство "Эксперт РА" подготовило рейтинг 200 лучших школ России, цель которого определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов России.

В рейтинг, который составляют с 2015 года, впервые в этом году вошла омская школа - Многопрофильный образовательный центр развития одарённости № 117, расположенный на ул. Андрианова. Центр оказался на 192-м месте. Всего в рейтинг попали 32 школы из сибирских регионов: 15 из Красноярского края, 7 из Новосибирска, 4 томских школы, две из Алтайского края и две из Иркутской области, а также одна из Кемеровской области.

Первые три места традиционно достались московским школам (лицею № 1580, специализированному учебно-научному центру школы-интерната имени Колмогорова, школе № 2095). Всего в топ-200 лучших вошли 109 школ Москвы и Московской области. "Преобладание столичных школ вполне объяснимо, поскольку именно в Москве наиболее высока концентрация ведущих вузов", - говорится в исследовании.

Теги  •  #гимназия № 117 #рейтинг #школа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Футболисты "Иртыша" завершили первый круг ничьей в Чите  •  вчера, 20:28
Омская полиция выложила видео погони за пьяным водителем без документов в автомобиле без знаков  •  вчера, 18:05  •   1  •  
Омская гимнастка Вера Бирюкова стала двукратной победительницей Универсиады  •  вчера, 17:26  •   1
Новосибирский "спортсмен" обкрадывал омичей во время боёв  •  вчера, 16:04  •   3  •  
В Омске найден мёртвым бывший высокопоставленный полицейский  •  вчера, 15:37  •   2
Омич, изнасиловавший подростка, получил 10 лет колонии строгого режима  •  вчера, 15:03
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400