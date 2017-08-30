Омская школа вошла в топ-200 лучших в России

Агентство "Эксперт РА" подготовило рейтинг 200 лучших школ России, цель которого определить, какие школы готовят наибольшее количество студентов для лучших вузов России.

В рейтинг, который составляют с 2015 года, впервые в этом году вошла омская школа - Многопрофильный образовательный центр развития одарённости № 117, расположенный на ул. Андрианова. Центр оказался на 192-м месте. Всего в рейтинг попали 32 школы из сибирских регионов: 15 из Красноярского края, 7 из Новосибирска, 4 томских школы, две из Алтайского края и две из Иркутской области, а также одна из Кемеровской области.

Первые три места традиционно достались московским школам (лицею № 1580, специализированному учебно-научному центру школы-интерната имени Колмогорова, школе № 2095). Всего в топ-200 лучших вошли 109 школ Москвы и Московской области. "Преобладание столичных школ вполне объяснимо, поскольку именно в Москве наиболее высока концентрация ведущих вузов", - говорится в исследовании.