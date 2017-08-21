Омский следователь, попавшийся на получении взятки от столичного адвоката, пойдёт под суд

По версии следствия, он обещал не возбуждать новые уголовные дела на бывшего директора "Сибирского деликатеса" Алексея Шамаева.

Региональным Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя омской полиции Павла Юрченко, который обвиняется в получении взятки. Как полагает следствие, Юрченко во время расследования уголовного дела о совершении неправомерных действий при банкротстве, получил от московского адвоката обвиняемого 1,5 млн руб. Полицейский расследовал уголовное дело руководителя некогда крупного омского предприятия "Сибирский деликатес Алексея Шамаева. Деньги экс-полицейскому передавала московский адвокат Шамаева, ранее защищавшая участниц группы Pussy Riot Виолетта Волкова.

- Деньги полицейский получил за совершение незаконных действий, в частности за избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы и за невозбуждение других уголовных дел. Передача денежных средств проходила под контролем со стороны сотрудников службы собственной безопасности УМВД России по Омской области, куда обратилась адвокат, - добавили в СУ СК РФ по Омской области.

Вину в ходе следствия бывший страж правопорядка не признавал. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Пока Павел Юрченко находится под домашним арестом.