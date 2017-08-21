Омский следователь, попавшийся на получении взятки от столичного адвоката, пойдёт под суд
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 15:42, последнее обновление 21 августа 2017, 15:43  •  печать

Омский следователь, попавшийся на получении взятки от столичного адвоката, пойдёт под суд

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По версии следствия, он обещал не возбуждать новые уголовные дела на бывшего директора "Сибирского деликатеса" Алексея Шамаева.

Региональным Следственным комитетом завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего следователя омской полиции Павла Юрченко, который обвиняется в получении взятки. Как полагает следствие, Юрченко во время расследования уголовного дела о совершении неправомерных действий при банкротстве, получил от московского адвоката обвиняемого 1,5 млн руб. Полицейский расследовал уголовное дело руководителя некогда крупного омского предприятия "Сибирский деликатес Алексея Шамаева. Деньги экс-полицейскому передавала московский адвокат Шамаева, ранее защищавшая участниц группы Pussy Riot Виолетта Волкова.

- Деньги полицейский получил за совершение незаконных действий, в частности за избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы и за невозбуждение других уголовных дел. Передача денежных средств проходила под контролем со стороны сотрудников службы собственной безопасности УМВД России по Омской области, куда обратилась адвокат, - добавили в СУ СК РФ по Омской области.

Вину в ходе следствия бывший страж правопорядка не признавал. Сейчас уголовное дело направлено в суд. Пока Павел Юрченко находится под домашним арестом.

Теги  •  #Сибирский деликатес #следственный комитет #уголовное дело

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