Задержанные из-за тумана самолёты наконец приземлились в Омске

В Омске приземлились самолёты, которые вылетели сегодня утром из Москвы и не смогли сесть из-за тумана.

Сегодня, 1 сентября, три самолёта, вылетевших из Москвы, не смогли приземлиться в Омске из-за сильного тумана. Поэтому их отправили в другие города.

Рейс "Аэрофлота" из аэропорта Шереметьево улетел в Барнаул, самолёт "Уральских авиалиний" из Домодедово приземлился в Тюмени, а авиалайнер "Сибири" направили в Нижневартовск. Сейчас задержавшиеся самолёты уже прибыли в Омск.

Отметим, что из-за тумана также были проблемы с вылетами из Омска. Самолёт авиакомпании "Россия", отправлявшийся в Санкт-Петербург, задержался почти на два часа.