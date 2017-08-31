В Омском аэропорту назвали причину отключения электричества

"Омск Здесь" выяснил, что отключение света произошло из-за выхода из строя высоковольтной кабельной линии.

Сегодня ночью, 31 августа, Омский аэропорт остался без света. Об этом рассказали подписчики паблика "Аварийный Омск". Из-за того, что здание осталось без электричества, пассажиров не впускали внутрь и не выпускали на улицу.

В Омском аэропорту корреспонденту "Омск Здесь" рассказали, что отключение света продлилось с 23:50 до 0:50. Причиной отключения электричества стала вышедшая из строя высоковольтная кабельная линия.

Согласно информационному табло, два рейса - в Турцию и Сочи - вылетели с задержкой. "Омск Здесь" узнал, что задержка рейсов произошла не по вине аэропорта, и никак не была связана с отключением электроэнергии.