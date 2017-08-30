Новосибирский "спортсмен" обкрадывал омичей во время боёв

С заявлениями о краже дорогостоящих ювелирных украшений в полицию обратились сразу несколько человек. Все преступления совершались в ресторанах Советского округа, причём дважды - в одном и том же.
Как указал в заявлении один из потерпевших, к нему подошёл познакомиться спортивного телосложения молодой мужчина и предложил выйти в фойе, чтобы показать несколько приёмов. В ходе борьбы он снял с нового знакомого золотую цепь, стоимостью 85 тыс. рублей, отсутствие которой владелец заметил лишь утром. Подобным образом были совершены и два других преступления. Один из пострадавших оценил ущерб в 115 тыс. руб., второй - в 165 тыс. рублей.
- Все потерпевшие опознали задержанного полицейскими 30-летнего жителя Новосибирска как человека, похитившего их имущество, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску. - По каждому из фактов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".
Ловкий вор. Очень радует, что его поймали. Хорошо, что хоть не наносил телесных повреждений.
Необычный способ для кражи чужого имущества, страновато правда что "спортсмен" не подумал, что он будет первым среди подозреваемых