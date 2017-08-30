Новосибирский "спортсмен" обкрадывал омичей во время боёв
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 30 августа 2017, 16:04, последнее обновление 30 августа 2017, 16:56  •  печать

Новосибирский "спортсмен" обкрадывал омичей во время боёв

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В Омске задержали жителя соседнего Новосибирска, который подозревается в хищении из кафе Омска золотых украшений стоимостью 365 тысяч рублей.

С заявлениями о краже дорогостоящих ювелирных украшений в полицию обратились сразу несколько человек. Все преступления совершались в ресторанах Советского округа, причём дважды - в одном и том же.

Как указал в заявлении один из потерпевших, к нему подошёл познакомиться спортивного телосложения молодой мужчина и предложил выйти в фойе, чтобы показать несколько приёмов. В ходе борьбы он снял с нового знакомого золотую цепь, стоимостью 85 тыс. рублей, отсутствие которой владелец заметил лишь утром. Подобным образом были совершены и два других преступления. Один из пострадавших оценил ущерб в 115 тыс. руб., второй - в 165 тыс. рублей.

- Все потерпевшие опознали задержанного полицейскими 30-летнего жителя Новосибирска как человека, похитившего их имущество, - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску. - По каждому из фактов возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Теги  •  #кража #Новосибирск #УМВД #фото

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  30 августа 2017, 17:11

Ловкий вор. Очень радует, что его поймали. Хорошо, что хоть не наносил телесных повреждений.

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Роман Орехов  •  30 августа 2017, 17:01

Необычный способ для кражи чужого имущества, страновато правда что "спортсмен" не подумал, что он будет первым среди подозреваемых

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